دورية تابعة لكتيبة سبل السلام تضبط 6 شاحنات تهريب في الكفرة

ضبطت دورية تابعة لكتيبة سبل السلام بالقيادة العامة للجيش الليبي، 6 شاحنات تهريب في مدينة الكفــرة، منها شاحنتا وقود كانتا مهربتان إلى إحدى دول الجوار، و3 شاحنات تحمل التبغ المهرب إلى دولة مصر عبر الحدود الليبية، بالإضافة إلى شاحنة تحمل أجهزة تستخدم في التنقيب عن الذهب.

وحذر آمر الكتيبة جميع المهربين من أن الدوريات مستمرة في جميع الاتجاهات بالجنوب الشرقي لتقوم بواجبها في تأمين الحدود، وذلك لمنع دخول الهجرة غير القانونية ومكافحة المهربين.

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