رئيس جنوب أفريقيا لـ”المشير حفتر”: الجيش الليبي مؤسسة محترفة وتحترم القانون الدولي

تلقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في إيجاز صحفي اطلعت عليه “الساعة 24” إن المشير حفتر ورئيس جنوب أفريقيا بحثا آخر تطورات الأزمة الليبية ودور الاتحاد الأفريقي لحلها، مشيرة إلى أن رامافوزا يرأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وأضافت الشعبة أن رئيس جنوب أفريقيا أكد خلال الاتصال الذي تم ترتيبه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، على دور القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب وسيادة دولة القانون والمؤسسات، ورفض التدخلات الأجنبية السلبية.

ووجه رامافوزا التهنئة إلى المشير حفتر بالخطوة المهمة للتوقيع على تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا دليل على أن القوات المسلحة العربية الليبية مؤسسة عسكرية محترفة ومنضبطة وتحترم القانون الإنساني والدولي.