الصوصاع: هدفنا في لجنة 5+5 توحيد المؤسسة العسكرية وليس لدينا أطماع سوى توحيد البلاد وتحريرها

ليبيا – كشف عضو اللجنة العسكرية التابعة للجيش اللواء فرج الصوصاع عن تفاصيل الجولة الأولى من احتماعات اللجنة التي تعقد في ليبيا، موضحًا أنه تم فور وصولهم إلى مدينة غدامس استقبالهم من قبل المجلس البلدي وعميد البلدية المشرف على عقد المؤتمر.

الصوصاع أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ الاجتماع تطرّق لمناقشة البنود المنبثقة من قرارات جنيف والقرارات التي اتخذتها اللجنة 5+5، حيث تم تشكيل لجان لتنفيذ هذه القرارات كفتح الطريق الساحلي، وتكليف لجنة أمنية كانت في الغردقة مكلّفة من وزارتي الداخلية ومن الجنوب والشرق والغرب بتأمين الطرق.

وأضاف: “نحن على تواصل، والتفاهمات بيننا جيدة مع الزملاء جميعًا، وهدفنا توحيد المؤسسة العسكرية وحماية أراضينا، ولا نريد دخيلًا علينا؛ لأننا كمؤسسة عسكرية قادرون على أن نحمي بلادنا. نحن في اللجنة هدفنا واحد وليس لدينا أطماع إلا توحيد البلاد وتحريرها”.

كما أكّد على أنهم متفقون على مخرجات برلين المتعلّقة بالمسار العسكري والاقتصادي والسياسي، وبمجرد ما يتم توقيع اتفاق 5+5 سيترتب عليه عدة مخرجات، منها خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات وتجميع اسلحتها، لافتًا إلى مطالبتهم ستيفاني وليامز بأن تصدر بيانًا من مجلس الأمن لتفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع جنيف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية