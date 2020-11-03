نورلاند يتوعّد ليبيين يُنسقون مع جهات خارجية لتقويض الحوار

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالجهود التي يبذلها المشاركون في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أهمية هذا المسار على ملتقى الحوار الليبي الذي سيعقد في 9 نوفمبر الجاري في تونس.

ووفق بيان للسفارة، فقد وصف السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، جهود المشاركين بالشجاعة آملا في أن تحقق هذه الحوارات تطلعات الشعب الليبي لوقف التصعيد وإنهاء الصراع، وبدء خطوات تؤدي إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد.

ولفتت السفارة الأميركية إلى أن هناك مجموعة صغيرة من الليبيين، وبالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية، تسعى لتقويض الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة، معلنة وقوف واشنطن إلى جانب الليبيين الرافضين للعنف ويعارضون التدخل الأجنبي، مذكرة بأن الذين يعرقلون طريق التقدم ما زالوا عرضة لخطر العقوبات.

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