القايد: وقف إطلاق النار سيكون له تأثير إيجابي على الحوار الليبي في تونس

قال مدير ما تسمى إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطي، ناصر القايد، الثلاثاء، إنه إذا نجحت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في تثبيت وقف إطلاق النار سيكون لها تأثير كبير علي المسار السياسي.

وأضاف القايد في تصريحات إعلامية، أن أول الملفات التي سيتم مناقشتها بشكل موسع هو الوقف الدائم لإطلاق النار وتشكيل اللجان.

وأكد االقايد أن الدول الداعمة لوقف إطلاق النار في ليبيا تعمل علي إنجاحه من أجل الاعتماد عليه خلال الحوار السياسي المرتقب في تونس.

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