«باشاغا» يطلب من شركة أمن أوروبية إعادة تأهيل العناصر التابعة له على برامج الدول المتقدمة

عقد فتحي باشاغا وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في طرابلس مع إحدى الشركات البريطانية لمساعدته في تأمين عودة الشركات الأجنبية.

وحسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية التي يقودها باشاغا ب«فيسبوك»، فقد حضر الاجتماع ممثلون عن شركة «روز بارتنز» البريطانية للاستشارات الأمنية.

وطلب “باشاغا” من الشركة البريطانية «وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع البنية التحتية بليبيا».

كما شملت مناقشات باشاغا مع الشركة إعادة تأهيل العناصر التابعة له من خلال البرامج التدريبية لرفع الكفاءة، بما يتماشى مع العمل الأمني بالدول المتقدمة.