العلواني: تركيا تريد إفشال وقف إطلاق النار بغرض استمرار الحرب لتحقيق مصالحها الاقتصادية

ليبيا – علق العميد ركن شرف الدين العلواني على فعاليات اليوم الثاني من المحادثات الليبية العسكرية “5+5″ في مدينة غدامس،قائلاً :”إنّ القوات المسلحة أجبرت الجميع على الدفع نحو هذا الحل السلمي من خلال حملها للسلاح”.

العلواني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أوضح أن تركيا هي التي تدفع لإفشال هذا الاتفاق بغرض استمرار الحرب لتحقيق مصالحها الاقتصادية التي تحرّكت من أجلها.

وأكد أنَّ الجيش الليبي على أتم استعداد للعودة إلى الحرب دفاعًا عن الوطن، ولكنه يؤكّد للجميع أنه يمد يده أولا بالسلام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية