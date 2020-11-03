موظفون يحتجون على تدهور المشاريع الزراعية بوادي عتبة

احتج العشرات من الموظفين في وادي عتبة على تدهور حالة المشاريع الزراعية الواقعة في نطاق المنطقة بسبب إهمال السلطات المعنية لتنميتها، ناهيك عن تعيين مدراء غير مؤهلين لإدارة المشاريع الزراعية.

وأوضح المحتجون في بيان، بأن مشاريع برجوج وتساوه لإكثار البذور المحسنة، ومكنوسة الزراعي، تعرضت للإهمال وطالها الخراب وتهالكت بنيتها الأساسية، عدا عن فقدان أعداد هائلة من ثرواتها الحيوانية، حيث أصبحت شبه متوقفة عن الإنتاج.

وطالب المحتجون الجهات المختصة بصرف مرتبات العاملين المتأخرة لأكثر من عام، وتعيين مدراء من المهندسين الزراعيين كونهم يتمتعون بخبرة وكفاءة تؤهلهم لإدارة المشاريع الزراعية.

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