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موظفون يحتجون على تدهور المشاريع الزراعية بوادي عتبة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتج العشرات من الموظفين في وادي عتبة على تدهور حالة المشاريع الزراعية الواقعة في نطاق المنطقة بسبب إهمال السلطات المعنية لتنميتها، ناهيك عن تعيين مدراء غير مؤهلين لإدارة المشاريع الزراعية.

وأوضح المحتجون في بيان، بأن مشاريع برجوج وتساوه لإكثار البذور المحسنة، ومكنوسة الزراعي، تعرضت للإهمال وطالها الخراب وتهالكت بنيتها الأساسية، عدا عن فقدان أعداد هائلة من ثرواتها الحيوانية، حيث أصبحت شبه متوقفة عن الإنتاج.

وطالب المحتجون الجهات المختصة بصرف مرتبات العاملين المتأخرة لأكثر من عام، وتعيين مدراء من المهندسين الزراعيين كونهم يتمتعون بخبرة وكفاءة تؤهلهم لإدارة المشاريع الزراعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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