الخارجية الإيطالية: الحكومة تسعى مع الليبيين لعودة الصيادين المحتجزين ببنغازي

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي «تتحرك مع الليبيين» من أجل حل أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتحتجز السلطات في مدينة بنغازي صيادين من جزيرة صقلية جنوب إيطاليا منذ مطلع سبتمبر الماضي، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وقالت سيريني، في تصريح إذاعي، إن الحكومة تسعى لحل أزمة الصيادين الصقليين، وأوضحت أنه «يجب أن نعمل على إعادة هؤلاء المواطنين المحتجزين في ظروف جيدة، إلى الوطن ولكننا نتحدث عن موقف دقيق ومعقد يتطلب الكثير من السرية أيضًا».