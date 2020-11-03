توافد المشاركون إلى فندق باب البحر وسط طرابلس، الثلاثاء، للمشاركة باحتفال اليوم العالمي للصحة الواحدة تحت شعار (مفهوم الصحة الواحدة ودورها في الارتقاء بصحة المجتمع)، وبالتعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية، وبحضور مديري المركزين وبمشاركة فاعلة من عدد من الخبراء والمتخصصين.

واستعرض المشاركون ورقاتهم العلمية والبحثية في محاضرات تناولت مفهوم الصحة الموحدة، والتعريف بأهمية الأمراض المشتركة، وسلامة الغذاء وصحة البيئة، والتوعية بأهميتها، واتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وبناء شبكة تواصل بين مختلف القطاعة لإيجاد بيئة تخلو من الأمراض المعدية والمشتركة، والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولاسيما في انتشار جائحة كورونا، وذلك للحد من تفشي هذا الفيروس.

The post ليبيا تُحيي اليوم العالمي للصحة الواحدة (صور) appeared first on قناة 218.

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