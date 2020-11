ليبيا تُحيي اليوم العالمي للصحة الواحدة (صور)

توافد المشاركون إلى فندق باب البحر وسط طرابلس، الثلاثاء، للمشاركة باحتفال اليوم العالمي للصحة الواحدة تحت شعار (مفهوم الصحة الواحدة ودورها في الارتقاء بصحة المجتمع)، وبالتعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية، وبحضور مديري المركزين وبمشاركة فاعلة من عدد من الخبراء والمتخصصين.

واستعرض المشاركون ورقاتهم العلمية والبحثية في محاضرات تناولت مفهوم الصحة الموحدة، والتعريف بأهمية الأمراض المشتركة، وسلامة الغذاء وصحة البيئة، والتوعية بأهميتها، واتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وبناء شبكة تواصل بين مختلف القطاعة لإيجاد بيئة تخلو من الأمراض المعدية والمشتركة، والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولاسيما في انتشار جائحة كورونا، وذلك للحد من تفشي هذا الفيروس.

