المشري: لا يمكن للجنة “5+5” أو غيرها إلغاء اتفاقاتنا مع تركيا

مدح رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري التدخلات القطرية والتركية في ليبيا، زاعما أن “علاقاتهما مع طرابلس مصيرية لا يمكن التنازل عنها وإدخالها في أي مفاوضات”.

وادعى المشري، في حوار مع إحدى الصحف القطرية، أن “الاتفاقات التي أبرمتها الوفاق مع تركيا هي اتفاقيات قانونية تمت بناءً على الاتفاق السياسي الذي أصبح جزءا من الإعلان الدستوري، وهذه اتفاقات صحيحة لا يمكن لأحد أن يلغيها، سواء كانت لجنة 5+5 أو غيرها”.

وأشار رئيس مجلس الدولة الاستشاري إلى أنه “سيتم النظر في هذه الاتفاقات من قبل البرلمان القادم المنتخب أو الرئيس القادم، أما حاليا فإن السلطة الشرعية هي سلطة حكومة الوفاق ولها الحق في توقيع أي اتفاقات تراها”، على حد ادعائه.

وفي الوقت الذي نوه فيه المشري إلى أن “الوفاق” ترى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، زعم أن “تركيا لها دور كبير في إعادة عجلة الحياة إلى ليبيا، مثل البنية التحتية والاستثمار في بعض المشاريع وملف الطاقة”، وأن “أنقرة والدوحة لديهما دور مركزي في مشاريع الطاقة والمواصلات والإنتاج وتصدير الغاز” على حد ادعائه.

وأضاف المشري الذي عاد اليوم الثلاثاء من زيارة إلى الدوحة استغرقت يومين أن “المجتمع الدولي عاجز عن حل المشكلة الليبية”، وزعم أنه “لا يوجد شريك حقيقي للسلام لنا (في إشارة إلى الوفاق ومليشياتها المسلحة) في ليبيا، ونحن لا نثق في الطرف الآخر (في إسقاط على الجيش الليبي) في الالتزام بوقف إطلاق النار، ولا توجد أي ضمانات دولية”، وفق زعمه.