أكار: لن نتخلّى عن دعم حكومة الوفاق لمواجهة الانقلابيين

ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بعض الدول تسعى للقيام بأدوار أكبر من حجمها وقوتها في شرق المتوسّط، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بهضم lما وصفه بـ” حقوقها ” في المنطقة.

أكار و في خطاب ألقاه أمس الإثنين في افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2020-2021 لجامعة الدفاع الوطني التركية الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أضاف: “لا نسمح لأحد يأتي من آلاف الكيلومترات بوضع قواعد هنا (شرق المتوسط)، ولا يمكن أن نترك حقوقنا لقمة سائغة للآخرين”.

وحول الشأن الليبي، لفت أكار إلى أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استجابت لنداء رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، للمساعدة في مواجهة من وصفهم بـ”الانقلابيين ” (القوات المسلحة الليبية).

وفيما يتعلّق بجهود التسوية في ليبيا، إدعى أكار على أن تركيا أيضًا ترغب في ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في هذا البلد.

وأكد في الوقت نفسه على أن بلاده لن تتخلّى عن ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) في مواجهة من وصفهم بـ “الانقلابيين” .

وزير الدفاع التركي شدّد على أن ليبيا لليبيين، مدعيًا أن تركيا تسعى من أجل ليبيا مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها في إطار وحدة كيانها السياسي دون أن يوضح سبب تواجد قوات بلاده في كل من قواعد معيتيقة والعقبة بن نافع الجوية وقاعدة الخمس البحرية ، وكذلك سبب إرسال بلاده لأكثر من 16 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية