وزارة الخارجية تفتتح معهد الدراسات الدبلوماسية في بنغازي 

افتتح وزير الخارجية عبد الهادي الحويج أمس معهد الدراسات الدبلوماسية، بحضور مدير المعهد وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة التدريس فيه، ومدير مكتب الوزارة في بنغازي؛ وعدد من الضيوف والطلبة المسجلين للالتحاق بالدراسة.

وفي بداية كلمته خلال الافتتاح نعى الحويج فقيد الوطن اللواء ونيس بوخمادة، ودعا الحاضرين للوقوف دقيقة صمت ترحما على روحه الطاهرة.

وأكد وزير الخارجية أن انطلاق العمل والدراسة في معهد الدراسات الدبلوماسية سيسهم في تكوين وتطوير كوادر مؤهلة للعمل الدبلوماسي والسياسي خدمة للوطن.

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