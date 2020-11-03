الثني يوجه بتوفير احتياجات مدينة سرت والمناطق المجاورة لها في أسرع وقت

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا، لبحث المشاكل التي تعاني منها مناطق بلديات سرت وخليج السدرة فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي، وذلك بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية علي حامد.

كما ضم الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية محمد امسيك، ورئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية عوض الدرسي، ورئيس جهاز تنفيذ المشروعات السيد سالم برجو، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء أحمد عبد الصالح.

واستعرض رئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية، خلال الاجتماع، التقرير المرئي لزيارته لبلدية سرت والمناطق المجاورة لها موضحا المشاكل التي تواجهها المنطقة وكيفية معالجتها وأهمها نقص إمدادات مياه الشرب والتعديات على خطوط النهر الصناعي، ومحطات الضخ للخزانات والأحياء السكنية وكذلك مشكلة مياه الصرف الصحي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المشكلات والتنسيق مع كافة الجهات بعقد اجتماع عاجل يضم كل من الجهاز التنفيذي لإدارة وتشغيل منظومة النهر الصناعي، وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى، وجهاز الشرطة الزراعية، ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس المؤسسة الوطنيه للموارد المائية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومندوب عن وزارة الداخلية على أن يترأس هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ويتم تقديم النتائج والتوصيات في أسرع وقت.