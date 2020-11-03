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بوغدانوف يبحث مع السفير الأمريكي سبل تسوية الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس الإثنين مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تسوية الأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية وفقًا لوكالة “سبوتنيك”: “خلال محادثة مفصّلة، تمت مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على حاجة الأطراف الليبية للوفاء باتفاق وقف الأعمال العدائية ومهام التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقا لقرار مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2510)”.

وأوضحت الوزارة أن السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، حضر الاجتماع أيضًا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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