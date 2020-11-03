ضبط مروّج متلبسا ببيع المخدرات في طرابلس (صور)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الثلاثاء، أن العاملين في فرع طرابلس، ضبطوا، شخصا ليبي الجنسية يقوم بترويج أقراص الهلوسة.

وأوضحت الإدارة أنه وبناء على معلومات من مصادر، تم تكليف أعضاء التحري والقبض بالفرع للتحري وجمع المعلومات، وبكمين محكم تم ضبط الشخص المذكور متلبساً في عملية بيع وشراء وبحوزته 358 قرصا من نوع XTC .

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص بحق المقبوض عليه وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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