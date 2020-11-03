الثني يطلع على نتائج زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى إلى مالطا 

اطلع رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس على نتائج زيارة الوفد الليبي لمالطا، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وأوضح الحويج أن اللقاءات شملت غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا.

وأشار إلى أن أهم نتائج الاجتماعات قرار السلطات المالطية إعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا.

ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة.

وأكد أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.

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