الثني يطلع على نتائج زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى إلى مالطا 

اطلع رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس على نتائج زيارة الوفد الليبي لمالطا، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.
وأوضح الحويج أن اللقاءات شملت غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا.
وأشار إلى أن أهم نتائج الاجتماعات قرار السلطات المالطية إعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة.
وأكد أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.
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