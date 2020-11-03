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ستيفاني وليامز : اللجنة العسكرية اتفقت على أن يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واقادوقو في سرت

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> ستيفاني وليامز : اللجنة العسكرية اتفقت على أن يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واقادوقو في سرت<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

ستيفاني وليامز : اللجنة العسكرية اتفقت على أن يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واقادوقو في سرت

03 November, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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