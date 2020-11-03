النقاصة: اجتماع 5+5 كان ايجابيا واتفقنا على إيقاف الحرب ودعم السلام

ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة إن اجتماع اللجنة بالجولة الخامسة الذي عقد في غدامس كان إيجابيًا، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار على إيقاف الحرب، ووقف إطلاق النار، ودعم السلام في ربوع ليبيا.

النقاصة وفي -تصريح لقناة ليبيا الرسمية- نقلته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، أوضح أنه سيتم وضع خطة تنظيمية وهيكلية لتشكيل حرس المنشآت النفطية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المشتركة الأمنية ومجموعة من حرس المنشآت النفطية شاركت في فاعليات الجلسة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية