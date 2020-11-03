السيسي وميركل يبحثان التطورات في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات في ليبيا.

واستعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية بكافة المسارات استنادا إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وإخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والذي من شأنه أن يعزز من العملية السياسية في ليبيا.

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