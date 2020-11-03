مصر تحذر طيران «الخطوط الجوية الليبية» في خطاب عاجل

وجه رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور أشرف نوير، خطابا عاجلا إلى شركة الخطوط الجوية الليبية، حول عدم التزام طائرات الشركة بتعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية بشأن التهديدات الجوية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأكدت سلطة الطيران المصرية، في خطابها، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر المنعقد في هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية بشأن التهديدات الجوية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وشددت على ضرورة التصديق لعبور الطائرات المدنية بالممر المدني (L0SUL-A-SIDIBARRANI) من هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية في الرحلات الجوية بشكل مسبق في وقت لا يقل عن 15 يوما.

كما شددت على ضرورة التأكيد على الطائرات بالتحقق من الاتصال بأجهزة مراقبة المنطقة قبل دخول المجال الجوي المصري بمسافة لا تقل عن 100 كليو متر.

واختتم الخطاب بالتشديد على أنه اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري لن يتم السماح والتصريح لأي طيران من وإلى المجال الجوي الليبي إلى المجال الجوي المصري والعكس دون الرجوع والتصديق مسبقا من هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية.