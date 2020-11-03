هذه أهم البنود التي أعلنت عنها البعثة الأممية في نهاية اجتماع غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2020

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن اختتام اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات مساء الثلاثاء في مدينة غدامس، للتباحث حول آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.

وقالت البعثة إن اللجنة، توصّلت “في أول اجتماع لها داخل ليبيا والذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2020.”

وقد خلص الاجتماع إلى جملة من البنود وتلتها الممثلة الخاصة في مؤتمر صحفي مساء اليوم وهي: