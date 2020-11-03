الحويج: معركة بناء الوطن لا تقل أهمية عن الدفاع عنه وتخليصه من الإرهاب والفوضى

ليبيا – وفاءً لالتزام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بانطلاق العمل والدراسة بمعهد الدراسات الدبلوماسية، قام عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الإثنين بقصِّ الشريط التقليدي إيذانًا بإفتتاح المعهد وبداية العام الدراسي به.

الحويج نعى في بداية كلمته -وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة- فقيد الوطن اللواء ونيس بوخمادة ودعا الحاضرين للوقوف دقيقة صمت ترحمًا على روحه الطاهرة، قائلًا في مستهلِّ كلمته أن اللواء ونيس بوخمادة وهب حياته من أجل ليبيا ومن أجل أن تتحرر من الظلم والإرهاب وأن تأمن بنغازي وتزدهر.

وأضاف: “وعملكم اليوم بمساهمتكم في تأسيس وانطلاق العمل والدراسة في هذا الصرح العلمي هو تحقيق لذلك الهدف الوطني النبيل، وتأكيد على أن معركة بناء الوطن لا تقل أهمية عن الدفاع عنه وتخليصه من الإرهاب والفوضى”.

كما تابع: “إننا اليوم بكم ومعكم نعلن انطلاق العمل والدراسة في معهد الدراسات الدبلوماسيةن لنساهم في تكوين وتطوير كوادر مؤهّلة للعمل الدبلوماسي والسياسي خدمة للوطن”.

وحضر حفل الافتتاح السفير صلاح البشاري مدير المعهد وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وسعادة السفير عبد السلام الرقيعي مدير مكتب الوزارة في بنغازي، ومديري بعض الإدارات والمكاتب بالوزارة؛ إضافة إلى بعض الطلبة المسجلين للالتحاق بالدراسة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية