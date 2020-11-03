تسجيل 7 إصابات جديدة بـ”كورونا” وحالة وفاة في إجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في إجدابيا، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة، و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل حالتين للشفاء.

جاء ذلك بحسب منشور على الصفحة الرسمية للجنة الطبية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأعلنت اللجنة في منشورها أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا استلم عدد [12] عينة (5 سالبة – 7 موجبة)، وحالتين شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (239).

واستلم المركز عدد (3227) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (198) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (75) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (50) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (366) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (48) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2446) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (781) عينة موجبة (531 جديدة + 250 مخالطة) لفيروس كورونا”.