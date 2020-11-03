باشاغا في القاهرة لبحث ملفات حاسمة مع كبار المسؤولين المصريين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2020

يتوجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين كبارا، لبحث عدد من الملفات التي تمثل عائقا في تقدّم العملية السياسية في ليبيا.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن “باشاغا سيناقش في القاهرة مكافحة الارهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وامكانية اعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى اخراج المرتزقة الاجانب من ليبيا، وعدم السماح لوصول أي اي شخصية ذات توجه أيديولوجي أو محسوبة على تيار الاسلام السياسى إلى الحكم فى ليبيا، خاصة فى ضوء حالة الرفض الشعبى الليبى لهذه التيارات والأفكار المتشددة”.

وزيارة باشاغا إلى مصر هي الأولى له منذ تولّيه منصبه، وهي مؤشر عن تقارب تدريجي بين مصر والوفاق بعد مرحلة من التوتر كانت فيها الأخيرة ترفض أي دور للقاهرة تحت ضغط خارجي أساسا من تركيا.