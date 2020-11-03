المشري: تركيا وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا إلى جانبنا في محنتنا

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين إن تركيا وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا إلى جانبهم في محنتهم.

جاء ذلك في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) نقلته وكالة “الأناضول” التركية على هامش زيارته الحالية للدوحة، والتي التقى خلالها عددًا من المسؤولين القطريين، على رأسهم تميم آل ثاني.

وأشار إلى أن ذلك الوقوف الدائم من جانب تركيا وقطر ظهر بقوة عندما كانت ما وصفها بـ”قوات خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على مشارف طرابلس، مدعيًا بأن قطر حليف استراتيجي لهم وأنها لعبت دورًا كبيرًا على كافّة الأصعدة الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال في ليبيا، ودعم ما وصفها بـ”السلطة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، وضمان وحدة ليبيا وسلامتها حسب زعمه.

وكشف المشري أن وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش سيقوم بزيارة مماثلة للدوحة الأسبوع المقبل، زاعمًا بأن قطر حريصة على أن تكون الحوارات ليبية – ليبية، وعلى عدم وجود أي تدخّل أجنبي في النقاشات، وإنهاء الاقتتال.

وبخصوص الدعوات لتعجيل الانتخابات، أكّد على أهمية أن تنتهي المراحل الانتقالية في ليبيا، وأن يتجه الجميع إلى مرحلة دائمة.

كما استدرك: “لكن يجب أن تكون هذه المرحلة مبنية على أساس قانوني، وهو إجراء استفتاء على الدستور الذي كتبته في ليبيا هيئة منتخبة، ولم يتم الاستفتاء عليه حتى الآن”.

وشدّد على ترحيبه بالحوارات الليبية – الليبية، معربًا عن خشيته من بعض التدخّلات السلبية الإقليمية والدولية في هذا المسار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية