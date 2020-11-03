المصباحي: اجتماع غدامس نقلة نوعية للحوار

اعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، أن اجتماع غدامس هو نقلة نوعية للحوار من الواقع النظري للواقع التنفيذي، من حيث تشكيل اللجان والبدء الفعلي في هذا العمل.

مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية أن هناك واقعا نظريا يبحث في المسار العسكري، وواقعا عمليا يصطدم بمطالب الاحتلال الذي تمارسه قطر وتركيا وتوقيع الاتفاقيات الآن، بما يعني عرقلة الجهود التي تقدمها القوات المسلحة.

المصباحي أشاد بخطوات المسار العسكري، قائلا إن اللجنة العسكرية المشتركة عندما تلتقي داخل ليبيا، توجه رسالة بأن الإرهاب الآن والجماعات المسلحة والمرتزقة القادمين من الخارج سيواجهون الليبيين والقوات المسلحة.

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