«السراج» لـ«رئيس جنوب أفريقيا»: بذلنا جهودا كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الثلاثاء، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، على حد زعمها.

وزعم السراج، خلال الاتصال الهاتفي، أن أهناك جهودا بذلت في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا عبر مسارات الحل التي اعتمدها مؤتمر برلين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جنوب أفريقيا، دعم بلاده والاتحاد الافريقي لخيارات الشعب الليبي، معلنا ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي مهد الطريق لمفاوضات السلام، على حد زعم وسائل الإعلام.

وتطرق الجانبان، إلى النتائج المرجوة من اجتماعات لجنة الحوار السياسي المزمع عقدها في تونس في 9 نوفمبر المقبل، حيث شدد الرئيس رامافوزا، على ضرورة أن يترك لليبيين الفرصة للوصول إلى حل ليبي للازمة الراهنة يصل بالبلاد إلى بر الأمان دون أي تدخل خارجي.

وانتقد رامافوزا، التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وشؤون القارة الأفريقية بشكل عام والتي ساهمت في تأجيج النزاعات وإشعال حروب بالوكالة.