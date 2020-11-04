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“رئاسي الوفاق” يُكلف وكيلين جديدين لوزارة الصحة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الثلاثاء، قراره رقم 720 لسنة 2020 -الذي اطلعت 218 على نسخة منه- بشأن تكليف بمهام والذي حمل تغييرات جديدة في هيكلية وزارة الصحة على مستوى الوكلاء.

ونص القرار في مادته الأولى على تكليف “عماد حسن الشيباني”، وكيلاً لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون الديوان وتكليف “عبدالرحمن أحمد عمير”، وكيلاً لوزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، فيما نصت المادة الثانية من القرار العمل بما جاء فيه من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وعلى الجهات ذات الاختصاص تنفيذه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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