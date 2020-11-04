الأمم المتحدة : نحو 1.2 مليون شخص في ليبيا بحاجة للمساعدة الصحية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا ، اليوم الثلاثاء، أن هناك قرابة 1.2 مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى المساعدة الصحية .

وأوضح، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” تويتر”، أن أكثر من 300 ألف شخص لديهم احتياجات حادة وفورية، مبينا أن هذه الأعداد تم رصدها وفقًا لأحدث نشرات القطاع الصحي.

ويعاني القطاع الصحي في ليبيا، من واقع مأساوي، كغيره من القطاعات الحيوية، من تدني تقديم الخدمات والرعاية الصحية، بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، والمعدات الطبية، فضلا عن نقص الاسرة في أكثر المستشفيات، حيث أدت الصراعات والانقسامات بين الفرقاء الليبيين إلى تأزم القطاع الصحي.

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