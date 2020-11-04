حسن الصغير: «حوار تونس» سينهار إن لم يفز تيار «الجيش والسراج»

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن هناك تياران يتنازعان على الفوز بحوارات تونس .

وأضاف الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تيار الأول يتقارب فيه الجيش مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي ووزير المليشيات- في إشارة إلى فتجي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، وتيار يتفق فيه عقيله صالح رئيس مجلس النواب مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

وأوضح:” أن القراءة الأقرب هي غلبة التيار الأول أو انهيار المفاوضات والحوار”.

وتحتضن تونس، في نوفمبر الجاري، جلسات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الصادر منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت وليامز، في بيان نشرته البعثة الأممية، في وقت سابق أن تونس ستستضيف الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إنهاء أزمة متفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في ليبيا والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين، بحسب الأمم المتحدة.