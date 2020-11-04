الخطوط الافريقية تعلن الموافقة على القيام برحلة معيتيقة الإسكندرية غدا الأربعاء

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على القيام برحلة يوم الغد الأربعاء معيتيقة الإسكندرية.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عودة الرحلة جاءت بعد جهود واتصالات مضنية بُذلت مع سلطات الطيران المدني المصري.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتسيير رحلتان إلى الإسكندرية على النحو التالي :

الأربعاء 04/11/2020 :

معيتيقة – الاسكندرية 12:45 محلي

الإسكندرية – معيتيقة 16:10محلي

الخميس 05/11/2020:

بنينا بنغازي – الاسكندرية 13:45 محلي

الإسكندرية – بنينا بنغازي 16:10 محلي

وأوضح البيان أنه سيكون هناك جدولة للرحلات القادمة في أقرب فرصة، مضيفا أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية تعتذر لمسافريها عن ما حدث من ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة.

وكانت الخطوط الجوية الأفريقية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل رحلة معيتيقة الإسكندرية المزمع قيامها يوم غد الإربعاء لظروف خارجة عن إرادتها، مضيفة أنه بعد الحصول على تصريحات عبور الأجواء المصرية وأذن الهبوط بمطار برج العرب بالإسكندرية من قِبل سلطات هيئة الطيران المدني المصري وبعد جدولة الرحلة تلقت خطاباً مساء اليوم من نفس الجهة المانحة للتصريح بوقفها.

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