“أمن زوارة”.. رصد العمل العشوائي في محاجر “راس اجدير”

تواصل مديرية أمن زوارة متابعتها لرصد المخالفات والعمل العشوائي في محاجر طوب البناء بمنطقة راس اجدير ، وما يشكله من خطر على سلامة المواطنين على الطريق الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس ، حيث وصل الحفر إلى محاذاة الطريق الساحلي ، ما شكل خطراَ محدقاَ لمستعملي هذه الطريق – حسب ماجاء في منشور المديرية على صفحتها بموقع فيس بوك.

وقالت مديرية أمن زوارة إنها ألزمت أصحاب المحاجر بوقف العمل وردم الحفر التي نتجت عن ذلك ، كما كلف مدير مديرية أمن زوارة العميد “عماد الدين عبزة” ، مساعد الشئون الأمنية عقيد “صبري بن شعبان” وبالتنسيق مع رئيس اللجنة التسييرية بمنطقة أبى كماش “محمد الهاميسى” للتوجه إلى عين المكان لمتابعة آخر التطورات في هذا الشأن.

وتمت المعاينة الميدانية للمحاجر بحضور عدد من أصحابها الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ هذه الإجراءات، كي يتجنبوا المساءلة القانونية ، كما تم حصر الذين التزموا بتنفيذ الإجراءات والذين لم ينفذوا ذلك، فيما أكد مساعد الشئون الأمنية بالمديرية بأن المتابعة سوف تستمر ولن تتوقف إلى أن يتحقق المطلوب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية