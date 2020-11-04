عز الدين عقيل: لابد أن تكون صناعة السلام بليبيا بعيدا عن من صنعوا بؤسنا وتسلوا بقهرنا

قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل:” إذا فاز جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، فسينّفض عرس اللفعه، على طريقة عرس ليون، وسيخلف اللفعه، من يُفسد عملها لحسابات غير حساباتها”.

وتابع عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أتمنى من كل قلبي أن يكون الليبيون قد أضحوا عازمون وواعون حتى النخاع، بضرورة صناعة سلامهم الذى طال غيابه “.

وأضاف:” صناعة السلام لحساب وطننا وشعبنا ومصلحتنا العليا الحصرية فقط لا غير، وبعيدا بل وبعيدا جدا عن أى حسابات أو نتائج لمصائر من صنعوا بؤسنا وتسلوا بقهرنا حتى النخاع”.

وتساءل عبر حسابه:” هل يراهن ولاة أمرنا فعلا على علاتهم وعلى مصلحتنا العليا الحصريه وحدها !!؟، فهل يفعلونها ادعو معي وقلوبكم موقنة بالإجابة”.