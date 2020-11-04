وليامز تدعو الدول المتورطة في جلب المرتزقة لاحترام رغبة الليبيين في إخراجهم

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء أمس الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه طرفا اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف يوم 23 أكتوبر يتضمن جدولا زمنيا محددا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضحت وليامز، في مؤتمر صحفي بمدينة غدامس عقب انتهاء اجتماعات اليوم الثاني للجنة العسكرية، أن اجتماع اللجنة الذي عقد في مدينة غدامس ناقش آلية مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة مراقبين دوليين، مشيرة إلى وجود طلب سيادي ليبي بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد .

واعتبرت وليامز، أن مسؤولية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا تقع على عاتق الدول التي تورطت في الصراع، آملة أن يكون هناك التزام من أطراف المجتمع الدولي لدعم عمل الأمم المتحدة والأطراف الليبية للمضي قدما في عملية التسوية .

وتابعت أنه يجب على البلدان التي تورطت وجلبت المرتزقة إلى ليبيا احترام الطلب الليبي بإخراج هذه القوات، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة كررت طلبها إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يلزم هذه القوات بالخروج، مبينة أنه كما يلتزم الأطراف الليبيون بمسؤولياتهم يجب على أطراف المجتمع الدولي الالتزام أيضا .

واختتمت أمس الثلاثاء اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعات اليوم الثاني فى مدينة غدامس، وقد تم الاتفاق على أن تكون مدينة سرت مقر اجتماع اللجنة العسكرية خلال هذا الشهر.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا والذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020. وفيما يلي بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، وتلتها الممثلة الخاصة في مؤتمر صحفي مساء أمس:

1- تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الاجنبية من خطوط التماس، وتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة 5+5 في القريب العاجل مع وجود البعثة.

2- اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

3-اتفقت اللجنة على تدابير المراقبة بما نشر المراقبين الدوليين.

4- تم تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة .

5- قررت اللجنة العسكرية 5+5 أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة سرت.

6- قررت اللجنة العسكرية 5+5 أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت.

7- يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة مع حضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع اعمالها إلى اللجنة 5+5.

8- تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف.

9- تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة .

10- العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة.

11- تشكل اللجنة العسكرية 5+5 لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها طابع مدني.

12- تطالب اللجنة العسكرية 5+5 مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

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