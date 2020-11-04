«لجنة 5+5» تطالب مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار

قال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اختتمت اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات مساء اليوم في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وأوضحت أن الاجتماعات ركزت النقاش على مدى يومين على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا- الذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية- إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020، حسبما أفادت البعثة في بيانها.

وأعلنت البعثة الأممية، أن بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، مساء اليوم، وهم: