عبدالعزيز: يريدون إنهاء فبراير والثوار من خلال حوار تونس.. و وليامز دعت سيف الاسلام المطلوب دوليًا للحوار

ليبيا – أعرب عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين عن استغرابه من مراسم الاستقبال التي تم ترتيبها فور وصول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بعد زيارته لكل من تركيا وإيطاليا واصفًا السراج بأنه ضعيف ولا يحمل رؤيا.

عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “ستيفاني وليامز تخطط لأمر ما لا أحد يعلم عنه وبالتأكيد سيحدث ما يدور في ذهنها هي والسفير الأمريكي لدى ليبيا فقط”.

واعتبر أن فائز السراج وأحمد معيتيق وغيرهم يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصّة لا مصلحة الوطن، من خلال الاستهتار بالقيم والمبادئ ودماء الشعب، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوطني العام كان آخر حارس للسيادة الليبية، بحسب قوله.

وأضاف : “وثيقة منسّق الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القذافي أنه مشارك في الحوار، سيف مطلوب من لجنة العقوبات التي أُسست من قبل الأمم المتحدة التي ممثلتها ستيفاني وليامز، وذلك يعني أن ستيفاني وفريقها يدعون شخصًا مطلوبًا لمحكمة الجنايات الدولية للمشاركة في الحوار الليبي” على حد زعمه.

وتابع عضو المؤتمر العام الموالي لتركيا : “لن تستقر ليبيا ما لم تُقم العدالة فيها، ويكون الرجل المناسب في المكان المناسب وينال المجرمون عقابهم، حوار 5+5 خطوة جيدة، ونحن مع الحوار لكن نزولهم من الطائرة يحملون صورة ونيس بوخمادة، وهو خصم يعد استفزازًا غبيًا”، حسب قوله.

واختتم قائلا : “يريدون إنهاء (فبراير) لكن لا توجد لديهم قوة تقضي على الثوار؛ لذلك أقول للشباب الثوار أنه لا مستقبل لكم إلا في الحرس الوطني للحفاظ عليكم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية