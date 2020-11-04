الخطوط الجوية الإفريقية: استئناف الرحلات إلى مصر وفقا لهذه المواعيد

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية، استئناف الرحلات مرة أخرى بعد جهود واتصالات وصفتها بالمضنية بُذلت مع سلطات الطيران المدني المصري.

وبحسب منشور للخطوط الجوية الإفريقية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، مساء أمس الثلاثاء، فإنه تمت الموافقة على القيام برحلة يوم غدٍ الأربعاء 04/11/2020 (معيتيقة – الإسكندرية).

وذكر المنشور بأن الشركة ستقوم بتسيير رحلتان إلى الاسكندرية على النحو التالي: (الأربعاء 04/11/2020 (معيتيقة – الاسكندرية 12:45 محلي)، ثم (الإسكندرية – معيتيقة 16:10 محلي).

وأوضح المنشور أن الرحلة الثانية ستكون الخميس 05/11/2020 على النحو التالي: (بنينا بنغازي – الاسكندرية 13:45 محلي)، ثم (الإسكندرية – بنينا بنغازي 16:10 محلي).

وأشار المنشور إلى أنه سيكون هناك جدولة للرحلات القادمة في أقرب فرصة، وعبرت شركة الخطوط الجوية الافريقية عن اعتذارها لمسافريها عن ما حدث من ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة.

جدير بالذكر أن رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور أشرف نوير، كان قد وجه خطابا عاجلا إلى شركة الخطوط الجوية الليبية، حول عدم التزام طائرات الشركة بتعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية بشأن التهديدات الجوية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأكدت سلطة الطيران المصرية، في خطابها، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر المنعقد في هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية بشأن التهديدات الجوية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وشددت على ضرورة التصديق لعبور الطائرات المدنية بالممر المدني (L0SUL-A-SIDIBARRANI) من هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية في الرحلات الجوية بشكل مسبق في وقت لا يقل عن 15 يوما.

كما شددت على ضرورة التأكيد على الطائرات بالتحقق من الاتصال بأجهزة مراقبة المنطقة قبل دخول المجال الجوي المصري بمسافة لا تقل عن 100 كليو متر.

واختتم الخطاب بالتشديد على أنه اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري لن يتم السماح والتصريح لأي طيران من وإلى المجال الجوي الليبي إلى المجال الجوي المصري والعكس دون الرجوع والتصديق مسبقا من هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية.