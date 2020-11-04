«العقوري» وسفير أسبانيا يبحثان آليات دعم جهود التهدئة والعودة للحوار بليبيا

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا من سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير،.

وبحسب بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، فإن الطرفين بحثا آخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار .

وأكد العقوري، حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة أسبانيا في جميع المجالات والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين, مقدما التهنئة لخافيير لاعتماده سفيرا لدولته لدى ليبيا.

كما جدد شكره لدور أسبانيا في دعم استقرار ليبيا.

بدوره أكد سعادة السفير الأسباني حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.