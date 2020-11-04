الدرسي: اتفاقية قطر والوفاق تنسف اتفاق جنيف

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أمس الثلاثاء، إن الإتفاقية التى تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وقطر هدفها نسف اتفاق جنيف .

وأوضح الدرسي، في تصريح صحفي، أن اتفاق جنيف ينص على تجميد كافة الاتفاقيات الأمنية السابقة، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة لحين تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب برلمان جديد، لافتا إلى أن الاتفاقية جاءت بإيعاز تركي. وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، قد وقعت مع وزارة الداخلية القطرية مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، تتركز في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد، ممّا اعتبره مراقبون مناورة جديدة لإفشال الحوار السياسي القائم برعاية أممية .

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