كهرباء طرابلس: تجهيز 5 شاحنات بمعدات الأبراج لنقلها إلى منطقة أوباري

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، استمرار عملية نقل مواد خط 220ك ف أوباري – افجيج، حيث تم أمس الثلاثاء تحت إشراف إدارة السلامة العامة مناولة وتعبئة عدد (5) شاحنات بمعدات مواد الأبراج تمهيداً للانطلاق بها لمنطقة أوباري صباح اليوم الأربعاء.

ومن جانب أخر كانت الشركة العامة للكهرباء قد اعلنت عن قيام فنيي ومهندسي دائرتي توزيع الرجبان والجهد المتوسط غريان، بصيانة وشحن محول الـ11 على 66 كيلوفولت، بمنطقة الرحيبات.

كما تم ربط الكوابل وشحن المحطة، وسيتم خلال الأيام القادمة حسب الشركة ربط كوابل الجهد المنخفض مع المحطة لتحسين الشبكة ‏الكهربائية ببلدية الرحيبات.