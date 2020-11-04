“مركز الرقابة” يصل إلى مركز طرابلس الطبي ويصف مخالفاته بـالـ” جريمة في حق المواطن وصحته”

طالت أيدي السلطات الرقابية، إحدى أكبر مراكز ليبيا الطبية،التابعة للقطاع الحكومي، حيث قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية يرافقهم جهاز الحرس البلدي وعناصر من “جهاز الردع” بزيارة تفتيشية رقابية استهدفت مستشفى طرابلس الطبي –”مركز طرابلس الطبي سابقاً”- بمنطقة الفرناج، شملت كافة الأقسام والعيادات ومخازن الأدوية والمقاهي داخل المستشفى.

وسجل فريق التفتيش على إثر الزيارة العديد من المخالفات التي وصفها منشور للمركز على صفحته الرسمية بـــ “الجسيمة” على النحو التالي:

مخالفات في قسم الإسعاف، تمثلت في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا – عدم الاهتمام بالطريقة الصحيحة للتخلص من المخلفات الطبية – عدم الاهتمام بصيانة الأسقف و وجود بعض الأسلاك الكهربائية غير مغطاة بشكل صحيح ما يخالف قواعد السلامة – مخزن الإسعاف غير مطابق للإشتراطات الصحية من حيث التهوية – وجود محاليل وريدية مخزنة بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية- المختبر الخاص بالإسعاف مقفل و المواد التشغيلية ملقاة بجانب المختبر.

كما سجل الفريق مخالفات في حجرة التصوير المقطعي، تمثلت في وجود مخلفات طبية مستعملة داخل حجرة التصوير في مكان غير مخصص لها – كوابل وأسلاك جهاز التصوير المقطعي مكشوفة ما يخالف قواعد الأمن و السلامة – عدم الاهتمام بنظافة جهاز التصوير المقطعي.

ورصد فريق التفتيش مخالفات عدة في قسم العناية، منها عدم اهتمام الطاقم الطبي بالاشتراطات الصحية الوقائية الخاصة بدخول قسم العناية – وجود أدوية منتهية الصلاحية في غرفة العناية – وجود معدات خاصة بغسيل الكلى مخزنة و متراكمة في الممرات.

ولاحظ الفريق “3” مخالفات في قسم القسطرة، هي: القسم في حالة صيانة مع وجود مرضى داخل حجرات العمليات – وجود أدوات مستعملة خاصة بالقسطرة مع الأدوات النظيفة – أكياس التعقيم موجود بها أدوات غير معقمة داخل القسم.

واحتوى قسم عناية الباطنة على “4” مخالفات، وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل القسم – النظافة العامة غير جيدة – وجود مواد غدائية في أدراج الأدوية – الأرضيات و الجدران و الأسقف متهالكة.

كما رصد الفريق مخالفات تتعلق بالأدوية، ففي مخزن الأدوية الرئيسي، لوحظ أن أحد المخازن المبردة يحتاج إلى صيانة من حيث التبريد ويوجد رطوبة في الجدران وغير صالحة لشروط تخزين الأدوية – وجود أدوية قطرة عيون phenicol eye drop خارج ثلاجة التبريد.

كما وصل فريق التفتيش إلى مخزن المسستلزمات الطبية وسجل “5” مخالفات: النظافة العامة داخل مخزن المستلزمات الطبية غير جيدة- الجدران والأسقف يوجد بها رطوبة وهذا غير مطابق للاشتراطات الصحية للمخازن – وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية مخزنة مع مستلزمات طبية غير منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة – النوافد الخاصة بمخزن المستلزمات غير محكمة القفل – وجود مستلزمات طبية وأدوية داخل الممرات وهذا غير مطابق لشروط التخزين.

واطلع فريق التفتيش على قسم الأورام والأدوية داخله وسجل وجود أدوية منتهية الصلاحية على أرفف العرض – وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل ثلاجة الصيدلية – وجود أدوية منتهية الصلاحية في الثلاجة الخاصة بإعطاء الجرعات للمريض – وجود رطوبة في معظم الجدران داخل القسم وتحتاج إلي صيانة – دورات المياه داخل القسم غير صالحه للاستعمال مع وجود حالات إيواء.

وسجل الفريق مخالفتين وسمت عموم المستشفى تتعلق بالعاملين به، هي عدم وجود شهائد صحية للعاملين وعدم الالتزام بالزي الرسمي، فيما سجل نقطة إيجابية واحدة هي جودة النظافة العامة في مقهي باب الزوار.

وخلص مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في منشوره الموسع إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة بالخصوص إحالة التقرير للنيابة العامة و جهاز الردع وجهاز الحرس البلدي كلا حسب الاختصاص، فيما بث على صفحته الرسمية فيديو عن وقائع ضبط المخالفات التي قال إنها “جريمة في حق المواطن وصحته” .

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