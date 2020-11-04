تحذيرات أممية و أمريكية من عرقلة الحوار الليبي في تونس .. و أصابع الإتهام تشير لـ “حفتر و عقيلة و المشري و السراج”

كشفت مصادر دبلوماسية عن الأطراف التي اتهمها السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بعرقلة الحوار السياسي الليبي في تونس ، مشيرة إلى أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز هاجمت نفس الأطراف في بيانها الأخير.

و أوضحت المصادر أنالمحللين أعتبروا تحذيرات نورلاند و ليامز موجهة لـ كلا من حفتر و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري و رئيس المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ، مشددة على أن الحوار في تونس سيستكمل مساراته التي رسمتها له الأمم المتحدة و بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية

كان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أكد سعي بعض الأطراف الليبية المسؤولة بالتعاون مع بعض الأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي لـ تقويض الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الفئة تسعى للسيطرة على على زمام الأمور في ليبيا و إحكام السيطرة على مقدرات ليبيا و ثروات شعبها. مهددا بفرض عقوبات رادعة على تلك الأطراف التي لم يسمها حال استمرارها في عرقلة الحوار السياسي.

بدورها حملت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز كافة الأطياف السياسية في ليبيا مسؤولية إنجاح الحوار السياسي ، داعية الجميع إلى إعلاء مصالح الشعب على حساب المصالح الشخصية و الحزبية و الجهوية.

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