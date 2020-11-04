“داخلية الوفاق” تضبط 118 مهاجراً أفريقياً في “العلوص” -((صور))

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنه بعد التحري وجمع المعلومات من قبل إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن وجود مجموعة من المهاجرين غير القانونيين يتنمون إلى “جنسيات أفريقية” يستعدون للخروج من بلدة “العلوص”، للهجرة عبر ركوب البحر نحو أوروبا.

وجاء في منشور الوزارة على صفحتها الرسمية أن عناصر الأمن “داهمت المكان وضبطت المجموعة بالكامل وعددهم “118” مهاجر غير قانوني من عدة جنسيات أفريقية، فتم اتخاذ الإجراءات حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص، دون أن يحدد المنشور المكان الإيوائي الذي تم نقل المهاجرين إليه.

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