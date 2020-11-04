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“داخلية الوفاق” تضبط 118 مهاجراً أفريقياً في “العلوص” -((صور))

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنه بعد التحري وجمع المعلومات من قبل إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن وجود مجموعة من المهاجرين غير القانونيين يتنمون إلى “جنسيات أفريقية” يستعدون للخروج من بلدة “العلوص”، للهجرة عبر ركوب البحر نحو أوروبا.

وجاء في منشور الوزارة على صفحتها الرسمية أن عناصر  الأمن “داهمت المكان وضبطت المجموعة بالكامل وعددهم “118” مهاجر غير قانوني من عدة جنسيات أفريقية، فتم اتخاذ الإجراءات حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص، دون أن يحدد المنشور المكان الإيوائي الذي تم نقل المهاجرين إليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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