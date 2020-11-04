أبو سبيحة: حل الأزمة الليبية متوقف على نجاح المسار العسكري وموافقة أمريكا

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان،الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أن حل الأزمة الليبية متوقف على نجاح المسار العسكري فى توحيد الجيش تحت قيادة موحدة و اعادة هيكليته وتنظيمه وتحديد تموضع معسكراته.

و أضاف أبو سبيحة في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المسارات الأخري ستجد طريقها للحل حال نجاح المسار العسكري , مشددا على أن حل الأزمة في ليبيا مرتهن بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية و البعثة الأممية و القوى الإقليمية التي تسيطر على المشهد في ليبيا .

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