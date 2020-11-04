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أبو سبيحة: حل الأزمة الليبية متوقف على نجاح المسار العسكري وموافقة أمريكا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان،الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أن حل الأزمة الليبية متوقف على نجاح المسار العسكري فى توحيد الجيش تحت قيادة موحدة و اعادة هيكليته وتنظيمه وتحديد تموضع معسكراته.

و أضاف أبو سبيحة في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المسارات الأخري ستجد طريقها للحل حال نجاح المسار العسكري , مشددا على أن حل الأزمة في ليبيا مرتهن بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية و البعثة الأممية و القوى الإقليمية التي تسيطر على المشهد في ليبيا .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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