نورديك مونيتور : أنقرة على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة و الجماعات الإرهابية المتطرفة

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، الستار عن وثائق تثبت علاقة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مع الجماعات المتطرفة، على رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي.

و أضاف الموقع في تقرير له أنه وفقًا للمحادثة الهاتفية المسجلة في 15 فبراير 2013، بين بولنت يلدريم، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية ونائبه حسين أوروتش، ناقش الاثنان استضافة أعضاء من جماعات متطرفة، والترويج لتطوير العلاقات مع جماعات جهادية متطرفة.

و أوضح التقرير أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تعتبر مؤسسة خيرية مثيرة للجدل، مشيرا إلى أنها اتهمت بتهريب أسلحة إلى الجهاديين المرتبطين بالقاعدة في سوريا، في يناير 2014، في تحقيق أجراه المدعي العام في مقاطعة وان بشرق تركيا، بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, و كاشفا عن علاقات متشابكة ووثيقة بين كل من النظام التركي والدواعش في سوريا عبر اتصالات وعلاقات نسجتها المخابرات التركية وهو ما ظهر في ارسال آلاف المرتزقة السوريين الى ليبيا طوال العام الجاري.

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