إيقاف العمل بمحاجر طوب البناء بمنطقة رأس اجدير

أوقفت مديرية أمن زوارة العمل بمحاجر طوب البناء بمنطقة رأس اجدير نتيجة التلوث الذي تحدثه أعمال استخراج هذا الطوب، وخطره على سلامة المواطنين على الطريق الرئيس الرابط بين ليبيا وتونس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، وأشار إلى أن الحفر في هذا الطريق وصل إلى محاذاة الطريق الساحلي.

ولفت البيان إلى ردم كل تلك الحفر التي نتجت من أعمال استخراج طوب البناء بالطريق، وتكليف مدير الأمن للشؤون الأمنية بالتنسيق مع رئيس اللجنة التسييرية بمنطقة أبي كماش بالتوجه إلى المكان ومتابعة آخر التطورات.

وقالت وزارة الداخلية إنه بحضور عدد من أصحاب المحاجر، تمت المعاينة الميدانية، موضحة أن أصحاب المحاجر أبدوا استعدادهم للتوقف عن استخراج طوب البناء بمنطقة رأس اجدير تجنبًا للمساءلة القانونية، لافتة إلى حصر الذين التزاموا بتنفيذ الإجراءات والذين لم ينفذوا.

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