داخلية الوفاق توقف العمل بمحاجر طوب البناء بمنطقة رأس أجدير

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الثلاثاء، أن مديرية أمن زوارة أوقف العمل بمحاجر طوب البناء بمنطقة رأس أجدير.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إيقاف العمل بالمحاجر جاء نتيجة ما تحدثه من تلوث أثناء أعمال استخراج الطوب إضافة لخطره على سلامة المواطنين على الطريق الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس ، مشيرةً إلى أنها ردمت جميع الحفر بعد أن وصلت عمليات الحفر إلى محاذاة الطريق الساحلي.

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