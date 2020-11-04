العقوري يبحث مع السفير الإسباني مستجدات الملف الليبي

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، من سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، لبحث أخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار.

وأكد العقوري، حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في جميع المجالات والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، مقدما التهنئة لـ “خافيير” لاعتماده كسفير لدولته لدى ليبيا، كما جدد شكره لدور اسبانيا في دعم استقرار ليبيا.

بدوره أكد السفير الإسباني، حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.