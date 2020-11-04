«البكوش»: «صفقة أطراف الصخيرات» تنصيب عقيله رئيسا للرئاسي مقابل «باشاغا» رئيسا للوزراء

رأى صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار سابقا بالمجلس الاستشاري، أن خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، يسعى لإفشال حوار تونس بالضغط من أجل حصره في أطراف اتفاق الصخيرات.

وقال البكوش، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يحاول المشري إفشال حوار تونس بالضغط من أجل حصره في أطراف اتفاق الصخيرات (مجلسي الدولة والنواب)”.

وأضاف “يساعده في ذلك عقيلة -الذي أصبح الآن من كبار مشجعي الصخيرات-، والمغرب التي تفتخر بشدة باتفاق الصخيرات. الهدف هو ضمان صفقة تنصيب عقيلة رئيساً للرئاسي مقابل باشاغا رئيسا للوزراء”.

وتحتضن تونس، في نوفمبر الجاري، جلسات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الصادر منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت وليامز، في بيان نشرته البعثة الأممية، في وقت سابق أن تونس ستستضيف الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إنهاء أزمة متفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في ليبيا والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين، بحسب الأمم المتحدة.